Violada pelo pai e pelos três irmãos

Uma brasileira de 22 anos, dizendo não suportar mais tanto sofrimento e humilhação, denunciou o próprio pai e os três irmãos, acusando-os de a violarem sexualmente em grupo desde que ela era criança. A jovem procurou ajuda numa Unidade Básica de Saúde, UBS, na cidade onde vive, São José do Rio Preto, no interior do estado brasileiro de São Paulo.

Ela foi ao posto de saúde pedir ajuda para cuidar de ferimentos supostamente provocados pela última violação que afirma ter sofrido por parte dos familiares e, durante o atendimento, acabou por desabafar e narrar o horror que diz viver há vários anos dentro da própria casa. Segundo o que contou aos chocados profissionais de saúde, nesta última violação, ela foi mais uma vez forçada a manter relações sexuais ao mesmo tempo com o pai e os três irmãos.

Os médicos da Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro Vila Toninho, ao ouvirem o relato da jovem chamaram a polícia, que abriu uma investigação sobre o caso. Depois, a jovem foi internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto, para ser cuidada e passar por vários exames.

Segundo a denúncia que detalhou a agentes da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, o pai começou a violá-la quando ela era ainda criança e depois os três irmãos passaram a participar também nos abusos sexuais.

Ainda de acordo com a denúncia da jovem, como ela depois de maior começou a tentar resistir às violações, o pai e os irmãos começaram a usar de muita violência para a dominar e conseguirem os seus intentos. Numa dessas ocasiões, adiantou a jovem aos agentes, ela chegou a ficar internada por três meses no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes devido a uma pancada muito forte que levou na cabeça durante o ataque sexual dos quatro.

