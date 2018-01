Violador detido em flagrante após jovem ligar para amiga

Mulher conseguiu fazer chamada durante ato sexual.

Um homem de 27 anos foi detido em flagrante esta segunda-feira no Rio de Janeiro, Brasil, a violar uma jovem de 26 anos.

A mulher estava a sair do ginásio quando foi abordada pelo homem que, sob a ameaça de uma arma, a arrastou para um local isolado e violou-a.

Durante o crime, a vítima conseguiu pegar no telemóvel e ligar para uma amiga. Ao atender a chamada, a jovem estranhou as palavras obscenas ditas por um homem e deu o alerta às autoridades.

De acordo com o delegado Bruno Gilaberte, com a ajuda da amiga da vítima, a polícia fez o percurso que a jovem costumava fazer do ginásio até a casa e conseguiu apanhar o agressor em flagrante delito.

O jornal brasileiro Extra adianta que, ao ser abordado pela polícia, o homem disparou vários tiros. Os agentes ripostaram e atingiram o violador numa perna, permitindo que a vítima conseguisse fugir.

Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir das autoridades até à praia onde mergulhou no mar. Os agentes mergulharam atrás dele até o conseguirem capturar.

O homem, que já tinha cadastro por furtos e violência, aguarda agora julgamento por vários crimes. Além da arma, a polícia aprendeu também uma mochila com droga.