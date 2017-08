Violador e homicida de menina morto a tiro em público

Morte de Muhammad al-Maghrabi foi transmitida na televisão.

Muhammad al-Maghrabi, acusado de ter violado e matado uma menina de apenas três anos, no mês passado, foi morto a tiro em público em Sanaa, no Iémen. Tudo se passou no Iémen e foi transmitido por alguns dos canais do país.

Em fotografias divulgadas pela Reuters pode ver-se al-Maghrabi a sair da carrinha da prisão onde estava detido para depois se deitar no chão de barriga para baixo e mãos atrás das costas. Posteriormente, um homem que se presume ser um polícia surge armado com uma metralhadora e pronto a disparar atrás do atacante.

Foram centenas as pessoas que assistiram ao vivo à morte do homem de 41 anos, existindo até relatos de que muitos dos que estavam presentes gravaram tudo com os seus telemóveis.

De acordo com a Sharia – a lei islâmica – o homicídio é punido com a pena de morte.