Violadores obrigados a fazer sexo oral na esquadra

"É assim que tratam os violadores na cadeia", ouve-se um colega de cela a dizer.

Dois homens suspeitos de violar e matar uma mulher e o marido em Salvador da Bahia, no Brasil, foram obrigados por colegas de cela a fazer sexo oral um ao outro, dentro da esquadra onde aguardavam julgamento.

A cena foi filmada por outros detidos e divulgada nas redes sociais. "Fale: eu sou violador. É assim que tratam os violadores na cadeia", ouve-se no vídeo um dos agressores a dizer.

Nas imagens também é possível ver os reclusos a obrigarem os dois suspeitos a baterem no rosto um do outro e a serem agredidos por outros homens.

De acordo com o jornal brasileiro G1, as autoridades já identificaram os quatro homens envolvidos no caso. O grupo vai responder agora em tribunal pelo crime de violação.

A mesma publicação adianta que a polícia continua a investigar o caso para apurar as circunstâncias em que o telemóvel chegou à cela. Já o Ministério Público da Bahia abriu um inquérito para apurar se os agentes de serviço ocultaram ou não o crime.

Os detidos que sofreram o abuso sexual foram levados para um estabelecimento prisional onde aguardam para ser transferidos para uma ala específica de pessoas que cometeram o mesmo tipo de crime, separados dos restantes presos.