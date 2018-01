Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violam filha de 12 anos com brinquedo sexual

Progenitores obrigaram ainda a menina a fazer sexo a três.

Uma menina russa de 12 anos, natural de Volgograd, foi violada pelos próprios pais com um "pénis artificial" e obrigada a fazer sexo a três. Os progenitores defenderam-se afirmando que estavam "a treinar a filha para a vida adulta".



O casal, ambos de 34 anos, estão a ser acusados de pedofilia bem como de transformarem a filha numa escrava sexual, dizem fontes policiais, citadas pelo The Sun. Podem ser condenados a uma pena de prisão efetiva de 20 anos.



Os crimes ocorreram de dezembro de 2016 a março de 2017. A menina seria violada frequentemente pelo pai enquanto a mãe estava deitada na mesma cama, explica ainda a publicação.



A mãe, que não foi identificada, terá mesmo dito à polícia que era melhor serem eles a fazer isto à criança do que "alguém maníaco". A progenitora terá também sido violada quando tinha 13 anos.



A menina foi retirada aos pais e entregue a uma associação.