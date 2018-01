Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violavam filha de 12 anos para a "preparar para a vida adulta"

Casal de 34 anos abusava diariamente da criança.

15:35

Um casal está a ser acusado de perpetrar abusos sexuais à filha de 12 anos. Ambos com 34 anos, o homem e a mulher, de nacionalidade russa, podem enfrentar até 20 anos de prisão por alegadamente terem transformado a filha numa "escrava sexual".



Os abusos, que começaram em dezembro de 2016, tiveram lugar em Volgogrado, onde a família residia.



O pai é acusado de violar a menina repetidas vezes, todos os dias, com a mulher e mãe da criança ao lado na cama. Já a mulher é suspeita de torturar a menina sexualmente com um pénis artificial.



A criança foi retirada ao casal. Em tribunal, a mulher, que alega ter sido violada aos 13 anos, disse que os abusos foram planeados pelo casal em conjunto, de modo a "preparar a menina para a vida adulta" desde cedo.



O caso foi descoberto quando a menina foi a um médico ginecologista com problemas relacionados com a menstruação. Foi aí que a criança contou tudo aquilo a que era sujeita diariamente, dentro da sua própria casa.



O casal confessou o crime, dizendo que acreditavam que "era melhor que a criança perdesse a virgindade com o próprio pai" do que com qualquer outra pessoa.