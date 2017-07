Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violinista anti-Maduro ferido durante marcha

Wuilly Arteaga, de 23 anos, é famoso por tocar violino durante protestos anti-governo.

Por Marco Fonseca Pereira | 08:44

A oposição venezuelana convocou ontem uma greve de 48 horas, para quarta e quinta-feira, contra o presidente Nicolás Maduro e as eleições para uma Assembleia Constituinte, no dia em que se soube que o ‘violinista dos protestos’ tinha ficado ferido numa marcha. Wuilly Arteaga, de 23 anos, conhecido por ter tocado violino durante protestos dos últimos meses contra o presidente, partilhou no Twitter um vídeo onde mostra a cara inchada, com ligaduras.



"Amanhã vou voltar às ruas", escreveu na rede social. Imagens da Reuters, filmadas na altura em que Wuilly ficou ferido, mostram membros das forças de segurança a disparar balas de borracha e gás lacrimogéneo contra manifestantes que respondiam com pedras e latas com gás.

O sucesso da greve de 24 horas da semana passada, que mobilizou milhões de pessoas e paralisou grande parte do país, levou a oposição a convocar uma nova greve contra Maduro, de 48 horas.



Entretanto, foram também convocadas marchas para hoje e sexta-feira numa tentativa de levar o presidente venezuelano a desistir das eleições para uma Assembleia Constituinte, com poderes para reescrever a Constituição, marcadas para o próximo domingo.



PORMENORES

MNE contraria Cristas

O ministro dos Negócios Estrangeiros português negou ontem ter-se afastado do debate sobre a Venezuela, como acusou a líder do CDS-PP Assunção Cristas. Augusto Santos Silva garantiu que participou em cinco das oito reuniões do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia até agora.



Juiz detido após nomeação

Um dos 33 magistrados do Supremo paralelo formado pela oposição a Maduro, Angel Zerpa Aponte, foi detido no sábado. O presidente do parlamento, Julio Borges, condenou a "detenção arbitrária" do juiz.