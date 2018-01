Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de bullying faz frente a rival e é morta

Valaree de 16 anos morreu esfaqueada.

18:02

Uma jovem de 16 anos, vítima de bullying, morreu esta terça-feira junto à escola que frequentava após ter sido esfaqueada.



Valaree Megan Schwab terá decidido confrontar a rival e acabou por levar duas facadas no dorso, no exterior de uma loja de donuts, em Nova Iorque, nos EUA.



A estudante não resistiu aos ferimentos depois de tentar atingir Z'Inah Brown com gás pimenta. Foi agredida com uma faca de cozinha, segundo avança o Daily Mail.



Os amigos da jovem dizem que estão envolvidas mais pessoas no confronto. A agressora já foi detida.