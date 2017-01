Vítima de chacina no Brasil denunciou o ex-marido seis vezes

A ex-mulher do atirador de Campinas, que na noite da passagem de ano matou 12 pessoas no Brasil, tinha apresentado seis queixas contra o marido entre 2005 e 2015, mas não quis dar continuidade aos processos.

De acordo com o site brasileiro G1, Isamara Filier, de 41 anos, descreveu às autoridades brasileiras as ameaças e agressões feitas, durante 10 anos, por Sidnei Ramis de Araujo, de 46 anos. Em 2013, a mulher denunciou mesmo o ex-marido por abuso sexual contra o filho que tinham em comum.

Após esta queixa, a contabilista ficou com a guarda do filho. Segundo as autoridades brasileiras, a decisão judicial terá sido a principal razão para que Sidnei cometesse o crime.

Isamara, o filho, João Victor, de oito anos, e outras 10 pessoas da família da contabilista foram assassinadas durante a festa de réveillon em Campinas, no interior de São Paulo.

Sidnei invadiu o local e feriu a tiro 15 pessoas, 11 morreram no local e quatro foram socorridas. Uma não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital. O filho foi o último a ser morto, antes de Sidnei cometer suicídio.

Os corpos das 12 vítimas foram enterrados esta segunda-feira, no Cemitério da Saudade, em Campinas. Mais de mil pessoas estiveram presentes na despedida.

Já Sidnei foi sepultado esta terça-feira no chão de terra, sem lápide, do Cemitério Municipal de Jaguariúna, onde geralmente ficam pessoas sem recursos ou indigentes.

