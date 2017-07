Vítima de violência doméstica abandona cão no aeroporto

Dona deixou uma nota a explicar a razão pela qual "não teve outra opção" senão deixar o animal para trás.

08.07.17

Uma mulher aparentemente desesperada abandonou o seu cão, de raça chihuahua - a estirpe canina mais pequena do mundo -, na casa de banho do aeroporto de Las Vegas, nos EUA. O cãozinho fazia-se acompanhar de uma pequena folha de papel, onde a dona explica a razão pela qual o teve de "deixar para trás", assegurando que "não teve outra opção".Na carta, a mulher conta que era vitíma de violência doméstica e que se preparava para fugir do ex-parceiro e que para isso não podia levar o animal com ela.A dona também explica que o cão tem uma ferida na cabeça, depois de o seu ex-namorado o ter chutado contra a parede durante uma discussão."Olá! Eu sou o Chewy! A minha dona estava numa relação abusiva e não me podia levar com ela no avião", escreveu a mulher na terceira pessoa, acrescentando que o animal precisava de ser assistido por um veterinário.Na mensagem, a mulher deixa um apelo aos futuros donos do cão. "Por favor, amem-no e tratem muito bem dele", lê-se.O cãozinho foi entregue a um centro de resgate animal de Las Vegas, depois de ter sido encontrado por funcionários do aeroporto.O grupo de veterinários que cuidaram de Chewy partilhou a imagem do animal, acompanhada da nota deixada pela dona nas redes sociais, que foi fortemente elogiada pelos internautas, que apelidaram a mulher de "corajosa" por fugir do ex-companheiro.Rapidamente, centenas de pessoas se mostraram disponíveis a ficar com o cãozinho, e a dar-lhe certamente, um final feliz.