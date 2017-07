Vítima de violência doméstica divulga fotografias de ataque

O homem foi preso após as fotografias serem publicadas no Facebook.

11.07.17

Jamie Webber, de 27 anos, foi condenado a três anos de prisão depois de ser declarado culpado, no seguimento do ataque violento feito à namorada, Jenna Louise Thomas. O ataque aconteceu em Newport, no estado norte-americano de Rhode Island.

A jovem de 22 anos perdeu a consciência por duas vezes e ficou com hematomas em toda a cara e algumas partes do corpo.

Num ato de coragem, Jenna publicou no Facebook as fotografias que comprovavam os danos corporais que sofrera. As imagens mostram o rosto inchado, com alguns cortes, e os olhos bastante negros.

Jenna implorou às pessoas para que ligassem para a polícia, depois de este ter fugido após o ataque.

Os jovens viviam juntos há cerca de dois meses e meio e mantinham uma relação complicada. Jamie constantemente acusava a namorada de ser infiel, mostrando ser possessivo e ciumento, segundo David Pugh, do Tribunal de Newport.

Na noite antes do incidente, no seguimento de uma discussão, Jenna tinha expulsado o namorado de casa, depois de este chegar alcoolizado e de mau humor a casa. No dia seguinte, Webber apareceu e seguiu-a até ao quarto, onde começou a agredi-la.

Webber começou por colocar as mãos ao redor do pescoço da jovem, que acabou por perder a consciência.

Na sua publicação, Jenna admitiu estar "com medo de sair de casa". "Por favor, ajudem-me e liguem para a polícia (…) se o virem, informem a polícia", escreve.

O juiz Thomas Crowther declarou Webber culpado. O jovem ficará preso por três anos.