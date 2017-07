Viúva cujo marido morreu depois de ser expulso para o sofá apaixona-se pelo cunhado

Homem foi encontrado morto de manhã.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12.07.17

Ashley Murrell ficou destroçada e a sentir-se culpada depois de encontrar o marido, Mikey, morto no sofá. A mulher inglesa tinha estado a discutir com o companheiro e expulsou-o da cama, obrigando-o a dormir no sofá. No outro dia, de manhã, encontrou Mikey morto na sala. Agora, a mulher voltou a encontrar o amor com o cunhado, irmão de Mikey.

O luto aproximou Ashley e Chris e os dois encontraram consolo um no outro. "O Chris e a Ashley passaram por tanto que se tornaram inseparáveis, têm feito tudo um pelo outro. È estranho que de algo tão horrível possa sair algo de bom, mas eles estão mesmo muito felizes juntos", conta um amigo do casal ao The Sun.

Mikey, de 36 anos, regressou a casa depois de estar a trabalhar 16 horas. Envolveu-se numa acesa discussão com a mulher, que o acusava de estar demasiado tempo fora de casa, e acabou a dormir no sofá. O homem sufocou durante o sono, mas as causas exatas da morte estão ainda por apurar.

Homem estava a juntar dinheiro para férias em família

Ashley descobriu depois que o marido estava a trabalhar horas extra para juntar dinheiro para umas férias em Praga. Desde que se deu a tragédia que a mulher tem apelado para que os casais nunca se deitem chateados.

"Senti-me tão culpada. Fiquei tão triste comigo por lhe ter feito aquilo. Custa-me muito saber que as minhas últimas palavras para ele foram de raiva. Fiquei completamente destroçada. Perder o Mikey mudou a minha perspetiva da vida. A vida é muito curta para ir para a cama zangado e para não passar todos os momentos em família feliz", afirma Ashley.

Mikey e Ashley casaram em 2010. Os dois tinham adotado uma menina, Morgan, antes de terem dois filhos gémeos em 2013, Mikey e Lisa. "Ele fazia tudo por nós e estava exausto. Foi o cansaço que via nos olhos dele que me deixou irritada. Quando o vi naquela manhã não queria acreditar. Ele estava cor uma cor acinzentada e não respondia. Entrei em pânico e comecei a gritar por ajuda na rua. Acabei por desmaiar. Foi horrível", recorda Ashley.