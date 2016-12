Viúva de embaixador levava amante para casa enquanto marido dormia

O polícia militar Sérgio Gomes Moreira, homicida confesso do embaixador da Grécia, Kyriakos Amiridis, deu detalhes da relação que mantinha com a viúva Françoise Amiridis enquanto prestava declarações na Esquadra de Homcídios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no Brasil.

O assassino confessou que frequentava a casa da amante enquanto o marido estava a dormir na mesma residência.

Durante o depoimento Sérgio contou que foi até a casa do casal, em Nova Iguaçu, para pedir satisfações ao diplomata, já que Kyriakos teria agredido a mulher dias antes. Os dois terão entrado em confronto e o polícia garante que matou o grego em legítima defesa.

Françoise, que alegadamente estava num shopping no momento do crime, nega qualquer envolvimento no homicídio. Contudo, assumiu às autoridades que era constantemente agredida pelo marido, a quem descreveu como agressivo, arrogante e que "estava sempre bêbado".

