Viúva nega culpa no homicídio de embaixador grego no Brasil

O que achou desta notícia?







16.7% Muito insatisfeito

16.7%

16.6%

16.6% 16.7%

16.7% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







16.7% Muito insatisfeito

16.7%

16.6%

16.6% 16.7%

16.7% 50% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

A viúva do embaixador grego morto no Brasil negou qualquer envolvimento no crime, que atribuiu ao amante, o polícia Sérgio Gomes Moreira, de 29 anos. O corpo do embaixador Kyriakos Amiridis, de 59 anos, foi encontrado quinta-feira, num carro carbonizado. Françoise de Souza Oliveira Amiridis garantiu "não ter conseguido evitar o crime".A mulher do embaixador, de nacionalidade brasileira, foi detida e acusada de ser a mandante do crime, mas acusou o amante após ser confrontada com imagens de videovigilância que mostravam Sérgio e o primo, Eduardo de Melo, a carregar o corpo da vítima. Segundo Eduardo, Françoise ofereceu 22 mil euros pelo crime e ameaçou "um fim igual" a quem a denunciasse. A viúva nega esta versão, apesar de admitir a relação com o polícia, que tinha livre acesso à casa do casal. Alegou ainda que era agredida pelo marido, o que levou Sérgio a cometer o crime.