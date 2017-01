Volkswagen declara-se culpada de conspiração e obstrução à Justiça

Durante os próximos três anos, o grupo vai estar sob controlo apertado, terá de se submeter ao controlo de um auditor independente e aceitou "cooperar plenamente" com as autoridades para processar os empregados da VW implicados na fraude, garantiu o Departamento de Justiça.



As autoridades norte-americanas também anunciaram a acusação de mais cinco empregados e quadros da empresa, todos residentes na Alemanha, que se acrescenta à feita na segunda-feira e à de um engenheiro do grupo, em setembro.



Na segunda-feira, o Departamento de Justiça divulgou que a direção do grupo alemão tinha sido informada do escândalo em meados de 2015, mas decidiu permanecer em silêncio.



A Volkswagen aceitou declarar-se culpada e pagar mais 4,3 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) para encerrar os processos judiciais associados aos motores diesel manipulados, anunciou esta quarta-feira o Departamento de Justiça.Esta mistura de penalidades civis e criminais vai permitir ao grupo alemão escapar a um processo e soma-se aos 17,5 mil milhões de dólares que este gigante do automóvel já se comprometeu a pagar para cobrir os custos do escândalo, que apareceu à luz do dia em setembro de 2015, nos EUA.O fabricante automóvel, que tem 12 marcas, reconheceu ter participado numa "conspiração" para enganar os clientes e as autoridades norte-americanas, mas também ter feito "obstrução à justiça", ao destruir documentos para dissimular as suas ações, indicou o Departamento, no seu comunicado.