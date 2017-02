Volkswagen paga indemnizações de 1,1 mil milhoes pela fraude das emissões nos EUA

O acordo firmado inclui o modelo Touareg (2009-2012 e 2013-2016) da VW, o Cayenne Diesel (2013-2016) da Porsche e os modelos Audi Q7 (2009-2012 e 2013-2015) e A6, A7, A8, A8L y Q5 (2014-2016).



Por seu lado, a também alemã Bosch, fornecedor da VW, anunciou hoje que fechou um acordo para concluir a maior parte dos processos civis interpostos contra a empresa e pagará indemnizações de cerca de 304 milhões de euros (327,5 milhões de dólares) a 554.000 afetados.



A empresa admitiu oficialmente em janeiro a responsabilidade na fraude e aceitou pagar uma multa de cerca de quase 4.000 milhões de euros (4.300 milhões de dólares).



Em causa estão as emissões de gazes poluentes, que em contexto de testes laboratoriais cumprem os critérios, ao contrário de condução em condições normais, em estrada.



Em todo o mundo, cerca de 11 milhões de veículos foram afetados pela fraude cometida pelo grupo Volkswagen, dos quais oito milhões na Europa e 125 mil em Portugal.



Caso a entidade 'chumbe' as alterações mecânicas, a VW teria de comprar todos os veículos afetados, o que poderá representar um custo superior a 3.700 milhões de euros (4.000 milhões de dólares).

A Volkswagen (VW) vai indemnizar em pelo menos 1.120 milhões de euros (1.200 milhões de dólares) os 78 mil proprietários de veículos afetados pela fraude na emissão de gazes nos Estados Unidos.Além das indemnizações aos proprietários de veículos com motores a 'diesel' afetados pelo escândalo, o fabricante alemão assumiu que irá recomprar cerca de 20 mil veículos e reparar os restantes, assumindo os custos, para que respeitem os regulamentos ambientais.Este acordo extrajudicial deverá ser validado por um juiz, enquanto a Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos deverá autorizar a proposta de alteração técnica nos veículos do grupo VW.