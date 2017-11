Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voo desviado depois de mulher descobrir traição do marido

Aproveitou que o companheiro estava a dormir para ler mensagens no telemóvel.

16:05

Um voo da Qatar Airways foi desviado, este domingo, depois de uma mulher que seguia a bordo do avião ter descoberto que o marido a tinha traído.



A iraniana decidiu desbloquear o telemóvel do marido enquanto este dormia e encontrou o que não queria: provas de que o companheiro lhe tinha sido infiel.



Os passageiros contam que a mulher estava alcoolizada, que agrediu o marido e ainda foi indelicada para com os membros da tripulação que tentaram acalmá-la.



O piloto do avião que seguia de Doha para Bali viu-se obrigado a fazer um desvio para Chennai, sul da Índia, onde o casal e o filho foram deixados para depois regressarem a Doha.