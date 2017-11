Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paris distinguida como capital europeia da Inovação em 2017 na Web Summit

Valor do prémio vai ser investido numa escola pública para que os adolescentes possam "aprender as novas linguagens da tecnologia".

Por Lusa | 11:09

A cidade de Paris, em França, foi distinguida esta terça-feira como a capital europeia da Inovação 2017, na Web Summit, o que lhe garantiu um prémio de um milhão de euros, atribuído pela Comissão Europeia.



A "icapital" deste ano disputava o título com as cidades de Talin, na Estónia, e de Telavive, em Israel, as três finalistas selecionadas de um grupo de dez cidades europeias.



A representante da capital francesa, que recebeu o cheque de um milhão de euros, disse que o valor vai ser investido numa escola pública para que os adolescentes possam "aprender as novas linguagens da tecnologia", formando uma nova geração nesta área.



A lista de cidades finalistas, selecionadas a partir de 32 candidaturas, incluía Aarhus e Copenhaga (Dinamarca), Berlim (Alemanha), Helsínquia e Tampere (Finlândia) e Nice e Toulouse (França).



O prémio foi entregue por Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação.



As outras duas cidades finalistas receberam um prémio de 100 mil euros.



O primeiro vencedor deste concurso, em 2015, foi Barcelona (Espanha) e o seu sucessor em 2016 foi Amesterdão (Holanda).



A segunda edição da Web Summit, cimeira de tecnologia e empreendedorismo, decorre até quinta-feira no Parque das Nações, em Lisboa.