Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Weinstein expulso da Academia após acusações de assédio sexual

Decisão votada "bastante para além da maioria necessária de dois terços".

21:48

A Academia norte-americana de Cinema e Ciências Cinematográficas, que atribui os Óscares, anunciou este sábado que decidiu expulsar o produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio, agressão sexual e violação de mulheres.



Reunida hoje de urgência, a Academia votou esta decisão "bastante para além da maioria necessária de dois terços", anunciou a entidade num comunicado.



"Não somente nos distanciamos de alguém que não merece o respeito dos colegas, mas enviamos uma mensagem clara de que o tempo da ignorância deliberada e a cumplicidade vergonhosa relativamente a comportamentos de agressão sexual e assédio no local de trabalho na nossa indústria acabou", indica ainda a Academia.



As acusações foram feitas por cerca de trinta mulheres que trabalham na indústria do cinema.