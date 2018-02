"Curada" de cancro e lesbianismo com dieta morre

Sobrinha da youtuber diz que mulher piorou depois de comer carne e comida aquecida no microondas.

Mari Lopez, conhecida youtuber norte-americana, ficou conhecida por fazer vídeos sobre saúde e alimentação, e por garantir que a dieta vegana que mantinha a tinha curado de um cancro. Mari, que fazia dupla com a sobrinha, Liz Johnson, dizia também que a mesma dieta a tinha ‘curado’ da sua orientação sexual e impedia-a de ser lésbica. A mulher acabou por morrer vítima de cancro.

A youtuber, natural de Houston, no Texas, morreu em dezembro mas só agora a sobrinha quebrou o silêncio e falou do caso à revista Babe. A jovem garante que a tia estava curada do cancro e que foi o facto de ter comido um pouco de carne e de comida aquecida no microondas que deu nova força à doença e piorou o estado de saúde de Mari.

"Ela estava a seguir uma nova deita vegana em que só comia comida crua. A nossa família não está habituada a este estilo de vida... O que aconteceu foi que, como a Mari estava a viver com a minha mãe, era pressionada para comer carne. Aos poucos ela foi cedendo e dizia que sim a alimentos que efetivamente não queria consumir", explica Liz, que com a tia publicava vários vídeos no canal Liz & Mari.

"A minha tia era completamente contra o uso de microondas, porque acreditava que podia causar cancro, mas a minha mãe aquecia-lhe comida nesse eletrodoméstico. Também lhe dava hambúrgueres e outras coisas que a Mari não queria comer, mas ela não se manifestava. Quando cedemos muitas vezes acabamos por manter uma postura negativa e de desânimo e acho que foi isso que despoletou o cancro novamente. Foram estas inconsistências que pioraram o seu estado de saúde", acredita Liz.

Mari começou a piorar e, quando foi ao médico, descobriu que o cancro estava de volta e tinha-se espalhado para o fígado, pulmões e sangue. Mesmo doente, a youtuber continuou a fazer vídeos em que garantia os poderes curativos da sua dieta.

"Ela dizia às pessoas para comer de determinada forma, mas ao mesmo tempo estava embrenhada numa luta dela, com o cancro e com a dienta que não a deixavam fazer. Eu acho mesmo que, se ela tivesse mantido a dieta vegana, ainda estaria viva e livre do cancro",considera a sobrinha de Mari.

Liz revelou que a tia lhe pediu, antes de morrer, para que os vídeos fossem apagados do YouTube, mas a jovem recusou, uma vez que diz acreditar que ainda pode ajudar pessoas com problemas de saúde, mesmo com a morte trágica de Mari.

Enquanto estava viva, Mari afirmava que uma dieta à base de sumos detox veganos a tinha curado do cancro em apenas 90 dias e ainda a impedia de ser lésbica. "Eu fui curada também com a ajuda de Deus e da fé, porque seguia um estilo de vida gay", afirmou na altura a youtuber.