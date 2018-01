Youtuber gera onda de polémica ao filmar homem enforcado

Logan Paul publicou este domingo um vídeo no qual aparece o homem morto.

O youtuber Logan Paul é adorado por milhões de seguidores, mas um vídeo publicado este domingo gerou milhares de comentários negativos. No vídeo, o jovem norte-americano mostrou um homem enforcado numa árvore, que encontrou durante um passeio pela floresta Aokigahara, no Japão.

"O que? Nunca estiveste junto de uma pessoa morta?", perguntou entre risos a um dos amigos que o acompanhava na aventura. Após várias piadas em relação ao homem, Logan referiu que era necessário combater a taxa de suicídios.



Entretanto, o vídeo já foi removido da plataforma Youtube.

O jovem de 22 anos recorreu esta segunda-feira à conta do Twitter para pedir desculpa pela situação. "Não o fiz para obter visualizações. Eu tenho visualizações. Fi-lo porque pensei que poderia criar uma onda positiva na internet, não causar um dilúvio de negativismo", explicou.

Não contente com o desenrolar da situação, o também ator, que conta com mais de 15 milhões de seguidores, publicou ainda um vídeo esta terça-feira no qual pediu desculpa à família da vítima referindo que "nunca deveria ter publicado o vídeo". "Devia ter parado de filmar", sublinhou.

A floresta Aokigahara, local onde foi filmado o cadáver, é conhecida a nível mundial por ser um dos locais onde decorrem mais suicídios. O Japão é inclusive um dos países desenvolvidos com maior taxa de suicídio, porém o governo tem mantido estes números privados.