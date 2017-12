Youtuber mata namorado em direto

Uma jovem norte-americana, de 20 anos, confessou ter disparado sobre o namorado em direto no Youtube. O que era suposto ser uma brincadeira, acabou por resultar na morte do companheiro. A youtuber afirma que foi persuadida pelo jovem para realizar a filmagem.

Monalisa Perez preparava-se para filmar uma brincadeira para o seu canal do Youtube, La MonaLisa, no dia 26 de junho, em que a ideia era disparar uma arma para o peito do namorado, Pedro Ruiz, que estava protegido por um livro, e mostrar que a bala não trespassava o objeto.

Segundo o jornal britânico The Independent, a jovem deu-se como culpada num tribunal do Minnesota, nos EUA. Monalisa contou que o livro não impediu que a bala atingisse mortalmente o namorado, de 22 anos, com quem tem uma filha, de três anos.

Perante o juiz, a jovem disse que o companheiro a convenceu a gravar o filme, mostrando-lhe várias cenas em que tinham sido usados outros livros e que tinham sido bem-sucedidas.

Poucas horas antes do acidente, Monalisa tinha anunciado no Twitter que ela e o namorado iam "fazer o vídeo mais perigoso de sempre". "A ideia foi dele, não minha", publicou.





Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever HIS idea not MINE