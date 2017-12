Youtuber morto a tiro após ameaçar narcotraficantes

Juan Luis Lagunas foi assassinado no interior de um bar.

20.12.17

Es terrible la violencia que se vive en México, pero personajes como el pirata de Culiacan abonaban a una narco-cultura muy idiota, le tocó los huevos al tigre cuando amenazó a El Mencho pic.twitter.com/RFGqmKTTNI — Fisgon Politico (@FisgonPolitico) 19 de dezembro de 2017

"O Mencho a mim não me assusta", esta terá sido a frase que enfureceu o líder de um dos carteis de droga mais violentos do México.

O famoso youtuber mexicano, Juan Luis Lagunas foi morto a tiro esta segunda-feira, no interior do bar 'Menta2 Cántaros", localizado no México, por ter feito ameaças a traficantes de droga. O mais conhecido por "Pirata de Culiacán" foi assassinado com 15 tiros, segundo conta o jornal El Diário.Fonte do ministério público local afirmou que o ataque aconteceu por volta das 23 horas por um grupo de homens armados que entrou nas instalações e disparou diretamente sobre o rapaz de 17 anos. Os homens fugiram do local e pelo caminho ainda atingiram um dos empregados do bar, que acabou por falecer no hospital.As primeiras suspeitas recaíram sob o líder do cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera Cervantes, uma vez que o jovem terá dirigido ameaças aos narcotraficantes.O youtuber tinha dias antes publicado um vídeo a ameaçar publicamente "El Mencho", um dos traficantes mais procurados no México e Estados Unidos da América.