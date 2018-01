Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

YouTuber pede estadia grátis em hotel e é humilhada pelo dono

Elle Darby prometeu que iria fazer publicidade ao estabelecimento nas redes sociais.

19:28

Elle Darby, uma YouTuber de 22 anos, pediu ao dono de um hotel de cinco estrelas em Dublin, na Irlanda, uma estadia grátis para si e para o seu namorado durante cinco dias e, em troca, prometia fazer publicidade ao estabelecimento nas redes sociais. O que a inglesa não esperava era a reação arrasadora do proprietário.



"Trabalho como 'influenciadora' nas redes sociais, principalmente em assuntos como estilo de vida, beleza e viagens. Eu e o meu namorado estamos a planear ir a Dublin para passar o fim de semana do Dia dos Namorados e conhecer a região", começou por escrever Elle.



"Enquanto procurava locais para me hospedar, encontrei o seu impressionante hotel. Adoraria mostrá-lo nos meus vídeos no YouTube e nas minhas publicações no Instagram e no Instagram Stories, para levar clientes para o seu hotel e recomendar a outras pessoas. Em troca, gostaria de ter hospedagem gratuita", acrescentou.



Paul Stenson publicou uma resposta ao pedido de Elle no Facebook do hotel onde arrasou o pedido da jovem que conta com 87 mil seguidores no YouTube e 76 mil no Instagram. "Querida influenciadora. Obrigada pelo seu email no qual procura hospedagem gratuita em troca de publicidade. É preciso muita 'lata' para mandar um email como este", começa por escrever.



"Se a deixo dormir aqui em troca de um vídeo, quem vai pagar os funcionários que irão cuidar de si? Quem vai pagar as senhoras que irão limpar o seu quarto? Os que vão te servir o pequeno-almoço? A rececionista que fará o seu check-in? Quem vai pagar pela luz e pelo aquecimento que usará durante a sua estadia? Talvez devesse dizer aos meus funcionários para aparecerem no seu vídeo que em vez de pagar-lhes pelo trabalho que farão enquanto você estiver aqui hospedada? Os meus cumprimentos. A resposta é não".



Os fãs de Elle tentaram denegrir a imagem do hotel nas redes sociais e, em resposta, Paul Stenson referiu que não quer mais youtubers a pernoitar no seu estabelecimento. A jovem publicou um vídeo no YouTube onde conta a sua versão do que se passou e refere que se sentiu "humilhada".