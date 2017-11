Mugabe confirma a Zuma estar detido em casa

África do Sul contra qualquer alteração inconstitucional de regime no Zimbabué.

O presidente do Zimbabué, Jacob Zuma, anunciou que falou por telefone com Robert Mugabe, que está "confinado à sua casa", mas "está bem".



A informação consta de um comunicado que anuncia também que Zuma vai enviar dois emissários a Harare, onde esta madrugada o exército tomou a televisão estatal, assumiu o controlo de edifícios oficiais e anunciou a detenção do presidente, Robert Mugabe, e da mulher, Grace.



"O presidente envia a ministra da Defesa e dos antigos Combatentes, Nosiviwe Mapisa-Ngakula, e o ministro da Segurançado Estado, Bongani Bongo, ao Zimbabué para se encontrarem com o presidente Robert Mugabe e com o exército zimbabueano", lê-se no texto.



O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, manifestou-se esta quarta-feira contra qualquer mudança de regime "inconstitucional" no Zimbabué, onde o exército lançou durante a noite e madrugada uma operação destinada a "eliminar criminosos" próximos do Presidente, Robert Mugabe.



Numa declaração da presidência sul-africana lê-se que Zuma está "muito preocupado" com a situação e expressou a esperança de que os desenvolvimentos no Zimbabué não "levem a uma alteração inconstitucional do Governo".



Zuma exortou ainda as autoridades e o exército zimbabueano a "resolverem amigavelmente o impasse político" atual".



O exército do Zimbabué anunciou hoje que tem sob custódia o Presidente e a mulher, controla os edifícios oficiais e patrulha as ruas da capital, após uma noite de agitação que incluiu a tomada da televisão estatal.



A ação dos militares gerou especulação quanto a um golpe de estado, mas os apoiantes dos militares disseram tratar-se de uma "correção sem derramamento de sangue", escreve a Associated Press.