Zoo alimenta cobras com cachorros vivos

Imagens chocantes mostram cães bebés aterrorizados junto a pítons.

O Jardim Zoológico de Hebin Park, na cidade de Pingdingshan, na China, é acusado de alimentar as pítons do reptilário com cachorros vivos, depois de terem sido divulgadas imagens em que surgem crias de cão aterrorizadas junto a cobras, que parecem já ter comido outros animais da mesma espécie, devido às proturberâncias que apresentam ao longo do corpo.

O zoo já assumiu a prática de alimentar as cobras com cachorros, mas garante que já não o faz e que, desta vez, os responsáveis foram os donos privados do reptilário. "A direção do jardim zoológico não tem qualquer relação direta com os proprietários privados do reptilário, assim como não controla as decisões de gestão tomadas por estes. Mas o diretor já nterveio e pediu-lhe para parem com a prática de alimentar as pítons com cachorros vivos".

Numa foto divulgada vê-se um cachorrinho branco junto a uma gigantesca píton, que parece já ter devorado pelo menos outros três cães.

Noutro vídeo aparece um cachorro aterrorizado junto a um recipiente com uma píton birmanesa.

A PETA, que luta pelos direitos dos animais, já condenou a prática, depois das imagens diulgadas gerarem uma onda de críticas e revolta nas redes sociais. "Este é outro exemplo da importância vital que tem a implementação imediata de leis de proteção dos animais na China. O caso está a gerar choque em toda a China e muita gente questiona se não se faz o mesmo em outros zoológicos", revela Keith Guo, da PETA Asia.

"Ainda que tenhamos recebido com satisfação a notícia de que o jardim zoológico em questão quer proibir a pratica, aproveitamos para apelar à população para que não visite locais onde não há espaço para os direitos dos animais", finaliza o responsável.