Zuma recusa ordem do ANC para se demitir

Cúpula do partido no poder decidiu afastamento do presidente, envolvido em sucessivos casos de corrupção.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente sul-africano, Jacob Zuma, recusou esta terça-feira ordens do seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC), para deixar o poder. O ANC decidiu pedir a saída de Zuma após uma maratona de reuniões do Comité Executivo Nacional (NEC), que se prolongou até à meia-noite de segunda-feira.



"Quando pedimos a retirada de um dos nossos nomeados esperamos que ele faça o que lhe dizemos", afirmou Ace Magashule, secretário-geral do ANC, adiantando que, apesar da recusa inicial de Zuma, este não tem um prazo para aceder: "Esperamos que o presidente responda amanhã".



Apesar da pressão para demitir Zuma, o ANC assegura que isso não se deve ao facto "de ter feito algo de errado". Esta afirmação é algo estranha, pois o partido admite que Zuma está a prejudicar as perspetivas de vitória do ANC nas eleições de 2019.



E é igualmente estranha tendo em conta que, desde que chegou ao poder, em 2009, o presidente tem sido envolvido em sucessivos casos de corrupção relativos a desvio de fundos públicos e favorecimento da poderosa família Gupta. Enfrenta ainda um processo relativo a um negócio de venda de armas que remonta aos anos 90.



Zuma tentou negociar com o ANC, sem sucesso, uma saída do poder dentro de três a seis meses. No NEC, órgão central do partido, a maioria queria a substituição imediata de Zuma por Cyril Ramaphosa, vice-presidente sul-africano e atual líder do ANC.