100 anos de regressão

A delação premiada (eufemisticamente, também referida como "colaboração premiada"), de inspiração brasileira, foi trazida para a agenda nacional a pretexto da eficácia investigatória de crimes mais complexos (financeiros, de corrupção, etc.).A ideia até pode ser popular. Com efeito, temos pago (caríssimo) os efeitos de uma crise que se prende, essencialmente, com desmandos financeiros e andamos zangados. Com toda a razão. Eu também ando zangada. Mas isso legitima a importação de modelos que não garantem a transparência da justiça? Como cidadã e como juiz, a resposta para mim é clara: Não!Na delação premiada, o que está em causa é a escolha entre os criminosos que podem e os que não podem ser condenados, através de acordos com teor desconhecido, negociados na investigação. A justiça ficará refém da rapidez com que se delata. O criminoso mais rápido ganha o prémio (seja ele qual for porque, estranhamente, até ao momento, ninguém – mormente os proponentes desta figura - se lhes referiu).Abre-se caminho à opacidade e à desconfiança. O que não se coaduna com o valor ético da justiça, que demanda transparência no processo e percetibilidade na decisão final. E com a delação premiada, os processos serão mais eficazes? Ninguém sabe. Aqueles em que esta figura foi usada ainda não chegaram ao teste final da sentença. E só a sentença é o "tira-teimas". O resto é fogo-fátuo.Já as investigações serão mais rápidas, porque a opção pelo caminho mais fácil (mesmo quando não confiável) tende a acelerar o processo, transmitindo a ideia de que se atua contra os mais fortes. O problema colocar-se-á quando, a final, se venha a perceber que os mais fortes continuam a sê-lo, porque subsistem impunes. Criar-se-á uma nova elite de criminosos. Desta feita, protegidos pelo manto diáfano do Estado, a pretexto de uma justiça falsamente eficaz.