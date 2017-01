1600 casas fechadas por falta de obras

O CDS foi muito claro, desde a primeira hora, na afirmação da sua forma de fazer política positiva. Condenamos a irresponsabilidade do Governo, que pôs em causa o acordo de concertação social, mas arregaçamos as mangas. Reunimos com todos os parceiros signatários do acordo e apresentámos desde logo alternativas para não deixar cair IPSS e empresas, sabendo que as mais afetadas são as micro e as pequenas.Nos próximos dias serão votadas na AR as nossas quatro propostas: compensação para as IPSS na contratualização com o Estado, redução do pagamento especial por conta, que afeta as empresas mais pequenas, redução da taxa do IRC, manutenção do regime atual de desconto de 0,75% da TSU.Esperamos que os diferentes partidos assumam a sua responsabilidade e que estas medidas possam ser aprovadas, ainda que com apoios diferentes para cada uma. Assim se verá quem está verdadeiramente focado em criar condições para a nossa economia crescer.