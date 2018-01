Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

2.ª volta da Liga promete

Temos de ver se o discurso dos treinadores baixará de nível.

Por José Manuel Freitas | 00:30

A troca de ‘galhardetes’ entre os treinadores dos três principais candidatos ao título – o Sporting de Braga tem dado indicadores de que quer intrometer-se na discussão mais rapidamente do que prometeu – dada à estampa nas mais recentes conferências de imprensa deixa claro que teremos uma segunda volta da Liga prometedora, futebolisticamente mas também no que ao discurso diz respeito.



A expectativa é perceber se o nível do mesmo baixa e contribui para que o ambiente já de si crispado que se vive aumenta de volume ou se se fica pelos jogos florais, sempre com a arbitragem a dominar – é grande a curiosidade em perceber que Artur Soares Dias teremos após a nula reação à atitude de Yacine Brahimi (fez um gesto de maluco no intervalo do jogo na direção do árbitro)…



Quanto ao jogo, a primeira volta acabou sem surpresas: expedito, o Benfica só teve de esperar pelas desconcentrações do Moreirense; o Sporting foi poderoso frente ao Marítimo depois do apagão na Luz; o FC Porto teve 45 minutos arrasadores frente a um Vitória de Guimarães defensivo. Nos golos, Jonas, Bas Dost, Aboubakar e Marega continuam imparáveis.



É por eles, também, que a 2ª volta promete!