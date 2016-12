2016: Portugal adiado

Lisboa 2016: uma cidade de pernas para o ar

Não há memória de um tempo tão difícil para os lisboetas e todos os que circulam na cidade quanto este ano de 2016. Trânsito infernal, transportes públicos lotados, alternativas inexistentes. Umas obras serão boas, outras nem por isso. Mas de tantas obras, todas ao mesmo tempo, não há memória. O método é desrespeitoso e inadmissível!



É bom ter menos pressão de automóveis na cidade. Mas há duas formas de o fazer: respeitando ou desconsiderando as pessoas. Fernando Medina, na ânsia de mostrar trabalho, resolveu ir pela segunda via.



Se tivesse atenção às pessoas, teria escalonado as obras, garantindo que Lisboa não se tinha transformado num estaleiro permanente.

Se tivesse atenção às pessoas, teria começado por trabalhar na melhoria dos transportes públicos.



No final, e enquanto não forem adotadas outras políticas, o embaraço à mobilidade em Lisboa – objetivo claro de algumas obras - vai permanecer. Começar a casa pelo telhado não é bom!



Fernando Santos ilumina-nos!

Fernando Santos foi eleito como o melhor treinador do Mundo e, mais uma vez, enche-nos de orgulho enquanto portugueses. Para mim, Fernando Santos é também uma inspiração e uma iluminação na sua vivência de fé que se traduz em ânimo, entusiasmo e motivação permanentes. Guardo a memória do seu testemunho comovente quando Portugal ganhou o Euro 2016. Parabéns por esta distinção e muito obrigada pelo exemplo!



Drama dos refugiados

2016 fica marcado pelo ano em que o drama dos refugiados continuou a motivar discussões, críticas, início de soluções, mas grande dificuldade na sua resolução definitiva. Não se julgava possível ver e ouvir os relatos de um drama desta dimensão, mas aconteceu e ainda acontece. Enquanto não há soluções estáveis e duradouras, vale o humanismo no acolhimento. Em Portugal, creio, podemos orgulhar-nos.



Benjamin Clementine: a minha descoberta de 2016

Na música, a minha descoberta em 2016 é Benjamin Clementine. Ouvi-o no Coliseu dos Recreios em Lisboa e fiquei arrebatada pela voz única, pela música original, pelas letras lindíssimas. A história de vida deste inglês de 28 anos, que chegou a viver como sem-abrigo em Paris, revela um percurso que não deixa ninguém indiferente. Se não vier a Lisboa, tudo farei para ir ouvi-lo a Paredes de Coura. Com o desejo de que 2017 possa ser diferente e com a certeza de que no CDS continuaremos empenhados em apresentar propostas alternativas, numa oposição acutilante e construtiva, ao serviço dos portugueses. Desejo a todos um excelente 2017!Não há memória de um tempo tão difícil para os lisboetas e todos os que circulam na cidade quanto este ano de 2016. Trânsito infernal, transportes públicos lotados, alternativas inexistentes. Umas obras serão boas, outras nem por isso. Mas de tantas obras, todas ao mesmo tempo, não há memória. O método é desrespeitoso e inadmissível!É bom ter menos pressão de automóveis na cidade. Mas há duas formas de o fazer: respeitando ou desconsiderando as pessoas. Fernando Medina, na ânsia de mostrar trabalho, resolveu ir pela segunda via.Se tivesse atenção às pessoas, teria escalonado as obras, garantindo que Lisboa não se tinha transformado num estaleiro permanente.Se tivesse atenção às pessoas, teria começado por trabalhar na melhoria dos transportes públicos.No final, e enquanto não forem adotadas outras políticas, o embaraço à mobilidade em Lisboa – objetivo claro de algumas obras - vai permanecer. Começar a casa pelo telhado não é bom!Fernando Santos foi eleito como o melhor treinador do Mundo e, mais uma vez, enche-nos de orgulho enquanto portugueses. Para mim, Fernando Santos é também uma inspiração e uma iluminação na sua vivência de fé que se traduz em ânimo, entusiasmo e motivação permanentes. Guardo a memória do seu testemunho comovente quando Portugal ganhou o Euro 2016. Parabéns por esta distinção e muito obrigada pelo exemplo!2016 fica marcado pelo ano em que o drama dos refugiados continuou a motivar discussões, críticas, início de soluções, mas grande dificuldade na sua resolução definitiva. Não se julgava possível ver e ouvir os relatos de um drama desta dimensão, mas aconteceu e ainda acontece. Enquanto não há soluções estáveis e duradouras, vale o humanismo no acolhimento. Em Portugal, creio, podemos orgulhar-nos.Na música, a minha descoberta em 2016 é Benjamin Clementine. Ouvi-o no Coliseu dos Recreios em Lisboa e fiquei arrebatada pela voz única, pela música original, pelas letras lindíssimas. A história de vida deste inglês de 28 anos, que chegou a viver como sem-abrigo em Paris, revela um percurso que não deixa ninguém indiferente. Se não vier a Lisboa, tudo farei para ir ouvi-lo a Paredes de Coura.

Portugal perdeu uma oportunidade em 2016. A de relançar o País numa rota sólida de crescimento e criação de emprego, aproveitando as boas condições externas: Europa a crescer (Espanha acima de 3%), juros (ainda) baixos, fruto do Banco Central Europeu, preço do petróleo baixo. Deveríamos ter evitado instabilidade fiscal e garantido gradualismo na reposição de rendimentos. Deveríamos ter mantido uma redução progressiva da dívida em vez de a aumentar.Ao invés, António Costa, para assegurar a união do governo das esquerdas, tratou de desbaratar confiança e ainda por cima não atingiu nenhum dos seus objetivos!A carga fiscal não baixou – nunca foram arrecadados tantos impostos quanto este ano, basta ver os números do imposto do gasóleo e gasolina; os serviços públicos não melhoraram, pelo contrário, está o caos instalado nas urgências, as dívidas da saúde aumentaram, há uma enorme degradação dos transportes públicos e falhas grandes nas escolas, nalguns casos pondo em causa a segurança; a economia não cresceu 2,4%, mas metade; o investimento público não aumentou, antes diminuiu 16%.Mas afinal onde aplicou o Governo mais dinheiro? Nas remunerações da função pública e nos juros da dívida (que têm vindo a aumentar ao contrário da UE). Por aqui me fico.