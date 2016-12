2016: sentimentos mistos

Os populismos nacionalistas monopolizam a ideia de mudança e dão respostas (erradas) a estes anseios sociais, colocando os imigrantes e as minorias como bodes expiatórios.



Nos EUA, Trump foi mais um beneficiário destas tendências, tornando-se presidente da maior potência militar e económica do Mundo, o que não deixará de ter consequências para a própria ideia de comunidade internacional, dada a parceria com Putin. O novo ano começará precisamente com a sua tomada de posse. Seguem-se importantes eleições em França e na Alemanha. Esperemos que a Europa acorde.



Terreiro do Paço em festa. Venham todos

Lisboa está a ser o palco de profundas transformações nos padrões de consumo e nos estilos de vida. O Natal voltou a ser vivido não apenas nos centros comerciais, mas também no parque Eduardo VII, Marquês, avenida da Liberdade ou Terreiro do Paço. Com divertimento e animação para toda a família, com bons resultados para o comércio local.



A Passagem do Ano não vai ser exceção. As 12 badaladas vão ser apenas o ponto alto de três dias de cultura e espetáculo para todos. Depois de amanhã, dia 30, teremos o aquecimento com Miguel Araújo, às 21h30, e os DJ Wilson Honrado e João Vaz, da Rádio Comercial, a partir das 23h15.



A 31 caberá a Rui Veloso iniciar, às 22h00, a contagem decrescente, passando o testemunho à geração mais nova, com a música de AGIR pela noite dentro.



Finalmente, no dia 1, Raquel Tavares e a Orquestra Roemer Pinatel dão as boas vindas a 2017 com concertos a partir das 17h30.

A todos desejo um ótimo 2017, na certeza de que estarei a celebrar o Ano Novo no Terreiro do Paço! Apareçam, também.



Condenação dos colonatos

O ano que agora termina deixa aos portugueses sentimentos algo contraditórios. Internamente tivemos boas notícias acerca da evolução política e económica do País. Mas internacionalmente avolumam-se nuvens negras. 2016 tem tudo para ser recordado como o ano da viragem (negativa) na ordem internacional.O ano arrancou com a eleição e tomada de posse do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que marcou o início de um novo tempo de normalização institucional e política para a qual muito contribuiu a cultura de proximidade do próprio Marcelo. A popularidade do Presidente indica que interpretou bem o que o País esperava dele. Esse novo clima de coesão estratégica foi essencial, por exemplo, para o sucesso da candidatura de António Guterres a Secretário-Geral da ONU.Ao mesmo tempo, a solidez política da solução de Governo encontrada no Parlamento por PS, BE, PCP e PEV foi acompanhada por resultados palpáveis no domínio da política económica. A economia e o emprego estão a dar sinais de retoma e este ano, pela primeira vez, vamos ficar com um défice abaixo dos 3%: 2,4% segundo as últimas projeções.António Costa cumpriu o prometido; uma espécie de quadratura do círculo conciliando uma nova política económica com o respeito pelas regras europeias, depois de anos de austeridade. As sondagens refletem bem isso.