Ao aproximarem-se dias que marcam o final de um ciclo de vida e o recomeço de outro, queria desejar a todos os leitores, desejos de Boas Festas!É um ritual simbólico que relança a esperança de melhores dias no eterno mito da morte e ressurreição que sobre determina os viveres do nossos viver. Vivemos por ciclos. Saltando de patamar conforme os anos aumentam, o passado ganha sedimento e os olhares sobre o mundo tornam-se mais complexos e densos. O tempo é o obreiro desta evolução humana, porque por cada ano que celebramos a chegada, sabemos que temos mais passado e subtraímos mais um ao nosso futuro. Uma estranha aritmética onde a necessidade da festa é, de alguma forma, uma fome de passado. Ele só existe, cada vez mais rico de experiência e de memórias, porque o futuro se vai esgotando.Dei por mim com este desejo de vos desejar Boas Festas por causa do ‘ranking’ das escolas e dos comentários mais ou menos sensatos. Os ‘cientistas’ destes indicadores puxam rabos de sardinha. A escola pública em concorrência com a escola privada. Quem produz melhores alunos e piores resultados.E volto às Boas Festas. Falta saber, pelos indicadores apresentados, quais as escolas que formam melhores pessoas, aquelas que formam cidadãos íntegros, aquelas que vão dar um sentido de futuro à vida dos nossos jovens, marcando-os não só pelo saber mas também pelos valores essenciais da Vida. Exactamente aqueles que celebramos nesta quadra. O amor, a bondade, a solidariedade, a paz , o sentido de pertença comunitário, a liberdade, a graduação da responsabilidade pela substância maior do carácter e da probidade.Nos campos de concentração nazis, entre os torcionários, investigavam muitos sábios destruindo a dignidade e a vida de milhões. De que nos vale um país de sábios se for comandado e construído por gente sem escrúpulos? Boas Festas!