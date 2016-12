Citação do dia:

"Rui Rio, político ‘bungee jumping’: lança-se, e é logo puxado de volta", José Diogo Quintela, sábado, no CM



Sugestão do dia: Livros do ano (7)

‘O Homem Fatal’ (Tinta da China) reúne algumas das melhores crónicas de Nelson Rodrigues – sendo as crónicas o seu melhor. É aí, e no teatro, mais do que nos contos, que ele explode e nos aprisiona.



O grande problema da escola pública (além da igualdade do acesso ao conhecimento e à cultura) não são os crucifixos na sala ou o debate sobre criacionismo. Tem a ver com a forma como as ideologias dominantes se apropriam dos programas de História, Português, Filosofia ou Educação Sexual, por exemplo.Num interessante debate que ouvi na rádio, um dos intervenientes defendia que a escola "esclarecesse" os alunos do 5º ano sobre temas como o aborto, a contraceção ou as "alterssexualidades". Outro dos participantes protestou: há famílias que não concordam com a abordagem desses temas por crianças com 10 ou 11 anos. "Pena. Vá para um colégio privado" – até porque, lembrou, os professores têm uma certa autonomia.Ou seja, os novos donos da ideologia do ME ensinam uma nova religião – e quem não está contente, que se mude. O entrismo na política já deu lugar ao seu pensamento único. Não para esclarecer, mas para formar segundo o seu catecismo, independentemente da vontade das famílias. Este é o debate que interessa fazer sobre a escola pública. O resto são negócios.-----