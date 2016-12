Doentes instalados em macas e até em cadeirões, doentes deitados em camas sem lençóis, doentes privados de comida e de medicamentos durante dois dias… Não, não são casos ocorridos em hospitais públicos de um qualquer país do Terceiro Mundo, mas sim em hospitais de um país da União Europeia, onde se apregoam bem alto os valores do humanismo: o nosso.Nem nos piores dias da era da troika tínhamos ouvido falar de algo assim. As denúncias partiram não só de familiares dos doentes, como de profissionais da Saúde, e o caso mais grave, dos doentes privados de comida e de medicamentos, foi mesmo denunciado pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros. O ministro da Saúde considerou a revelação de "grande intensidade dramática", mas só há uma palavra para descrever o ocorrido: escândalo.Dirão: são casos pontuais, que não comprometem a imagem do Serviço Nacional de Saúde, dito excelente. Excelente, pois, descontando as longas horas nas Urgências, os doentes nos corredores, os meses à espera de uma consulta ou de um exame, e até de uma operação, a lentidão na resposta do INEM, etc., etc... Perante tal panorama, resta-nos dizer, fazendo figas: "Haja saúde…"