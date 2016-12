A Europa conhece já a violência e o horror do terrorismo islâmico. A morte pairou sobre Londres, Madrid, Paris, Bruxelas, Nice, Berlim. Além dos atentados em larga escala, como os referidos, dezenas de assassinatos foram cometidos em todo o continente durante a última década.Em comum, tinham isto: sem razão aparente, tornaram-se alvos de um aparato de terror sem rosto, armado por autoridades islâmicas radicais ou por terroristas conhecidos das autoridades pelas suas ligações ao islamismo. Os líderes políticos europeus mencionam no Twitter que não estão dispostos a abdicar do seu modo de vida, como se isso incomodasse os generais e estrategas dessa guerra sem quartel.O ataque ao mercado de Natal de Berlim, o assassinato do padre católico em França ou dos jovens judeus em Paris são exemplos colhidos ao acaso – todos eles provam que a tentativa de "apaziguamento multicultural" e a de abertura descontrolada de fronteiras são erros repetidos e ingénuos. A ficção tornou-se realidade, e nós não queremos encará-la. É duro, peço desculpa – mas estamos cercados de ferro e fogo.