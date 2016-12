Não quero aqui fazer juízos de intenção, mas quem nos garante que este relatório não iria ficar esquecido numa qualquer gaveta do ministério de Vieira da Silva? E haverá mais casos destes? É que se começa aqui a perceber um preocupante comportamento padrão.



Será que o País tem tido assim tantas boas notícias que se pode dar ao luxo de deixar algumas no esquecimento? Não me parece. O que acontece é que a OCDE diz preto no branco que as reformas aplicadas "foram um movimento na direcção certa" e que é necessário ir mais longe. E isso são duas coisas que custam muito a este governo: reconhecer o mérito do trabalho feito pelo anterior e não desfazer o que foi feito.

Ficou a saber-se esta semana que o governo tem há mais de seis meses em seu poder um relatório da OCDE que analisa o impacto das reformas laborais levadas a efeito durante o período da troika.Surpresa das surpresas, esse relatório elogia as medidas que o anterior governo implementou no mercado do trabalho e destaca os seus efeitos positivos para a produtividade e a competitividade da economia portuguesa.A OCDE destaca, entre outras, medidas como o alargamento do universo abrangido pelo subsídio de desemprego em simultâneo com a redução dos valores e tempo máximo do subsídio ou a maior flexibilização do horário de trabalho.Se a avaliação da OCDE é tão positiva, porque é que o relatório ainda não foi divulgado, ainda que não esteja totalmente concluído, como justifica o governo? Será que António Costa queria guardar essa boa notícia para pôr no sapatinho de Passos Coelho neste Natal? Não me parece.