Com esperança, todos se preparam para mais um Natal em que esperam que as prendas que chegam ao sapatinho não sejam pedras no calçado para o caminho que se seguirá. Em segredo, muitos trabalharam com devoção para que tudo ficasse pronto a tempo, das iniciativas que vão alegrar um dia especial dos mais carenciados de atenção e afeto, ao detalhe de cada presépio que tantos irão visitar, como manda a tradição.Com esperança, todos se preparam para mais um Natal em que esperam que as prendas que chegam ao sapatinho não sejam pedras no calçado para o caminho que se seguirá.

De Norte a Sul do País, as Câmaras Municipais, as Juntas de Freguesia, as Associações Empresariais, os comerciantes e até cidadãos anónimos ornamentaram as ruas, procurando dar um colorido luminoso aos dias desta quadra festiva.Aqui e ali, ecoam acordes das músicas da época, ouvem-se coros e surgem animações múltiplas que mais revitalizam os diferentes espaços públicos.Nos centros das praças, árvores estilizadas irrompem pelos céus, convidando as próprias estrelas a descer sobre elas, enquanto os grupos de amigos e as famílias se acotovelam para tirar a selfie alusiva.Cruzam-se conhecidos e trocam-se beijos e abraços por entre a azáfama consumidora que garante a sobrevivência de muitas empresas e postos de trabalho, ao encontro de mais um ano de dificuldades acrescidas.