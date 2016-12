Tragédia europeia

A vida do assassino de Berlim dava um filme de guião trágico. Na Tunísia, Anis Amri bebia álcool, namorava e desprezava o Corão. Era um mau muçulmano.Em 2010 já era procurado por roubo de um camião e em 2011 foi acusado de assalto à mão armada. Fugiu para Itália, pediu asilo e foi parar à cadeia por atear fogo a uma escola.Esperou no corredor da deportação, mas a Tunísia nunca emitiu os papéis que o levariam de volta a Tunis e o criminoso continuou na Europa. Expulso de Milão, fugiu para Berlim e em 2016 a polícia investigou-o por ligação terrorista. Nada aconteceu.Em junho pediu asilo. Por usar identidades falsas o pedido seria recusado. Foi apanhado a roubar e em agosto a Alemanha pediu à Tunísia documentação para o deportar. Tunis nada enviou e em setembro era identificado com traficante.O resto do filme já se sabe. E diz muito sobre a forma como as autoridades europeias encaram novos fenómenos.