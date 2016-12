Presente de Natal

A CMTV termina o ano com o lançamento de ‘Separados pela Vida’, uma rubrica – e não rÚbrica, como alguns comunicadores insistem erradamente em dizer – incluída num dos programas de maior sucesso da nossa estação, o ‘Rua Segura’.Trata-se de um trabalho de serviço público que nos remete para o ‘Ponto de Encontro’ que Henrique Mendes apresentou na SIC – mais de 200 episódios entre 1994 e 2002 – e que foi retomado pelo ‘Você na TV’, da TVI. Como a "transferência" de Carnaxide para Queluz do ‘Querido mudei a casa’ já deixara perceber, o que a SIC deita fora, a TVI aproveita.Autarca durante vários anos, escritor, ficcionista, ex-inspetor da PJ e profundo conhecedor do comportamento humano, Francisco Moita Flores, comentador da CMTV e "patrono" da iniciativa, quis dar um contributo ao combate a uma das grandes tragédias do século: a destruição das famílias e a quebra dos afetos.Há dias, ouvi o caso de uma jovem que procurava os irmãos. Ainda crianças, tinham sido abandonados dentro de um carro, em Monsanto, um drama chocante. É para lutar contra o afastamento e promover a reparação dos laços de sangue que a vida separou, mas não desfez, que surge o novo espaço de encontros da CMTV.Bom Natal, leitor.