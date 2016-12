Aos poucos - dramaticamente - vamos ficando imunes à natureza dos atentados na Europa.Assassinar um padre em plena igreja durante uma celebração; matar dois adolescentes que saem de uma sinagoga; dirigir um camião contra um mercado de Natal: o que eram ameaças longínquas (perseguição aos cristãos na China, destruição de uma sinagoga na Tunísia, massacre de católicos numa igreja do Quénia ou do Iraque) passaram para a porta de casa, a poucos quilómetros das nossas fronteiras, em França ou na Alemanha. Num mundo em que a religião e os seus locais deixaram de ser território do sagrado, esta guerra letal não é assumida pelas vítimas, que têm medo de se confrontarem com o pesadelo da ameaça (reconhecendo-a) ou com a queda do penúltimo tabu. Caminhamos em trincheiras, e parte delas foi preparada pela nossa indiferença e pela nossa boa fé: a ideia de um ‘mundo concluído’, sem inimigos.Lentamente, a Europa confronta-se com a banalização do horror; o mal voltou a ser uma categoria artesanal, tão simples como a pessoa que se cruza connosco.