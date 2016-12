Portugal não teve, desde o século XIX, guerras nem catástrofes naturais que danificassem dramaticamente o património. Apenas o tempo, ignorância ou falta de dinheiro (vejam-se as fotografias de ruínas, de Gastão Brito e Silva ou de Rui Almeida) tornaram difícil a vida dos monumentos nacionais.Isso fez de Portugal um dos países europeus com a mais alta densidade de património edificado – a cargo da Cultura, das autarquias, da Igreja ou, caso não saiba, do Ministério das Finanças – e com técnicos muito qualificados na atual DGPC, herdeira do Igespar e da saudosa DGEMN.A decisão de concessionar alguns dos monumentos nacionais, com encargos rigorosos e finalidades delimitadas, é uma medida do mais elementar bom senso, sobretudo do ponto de vista económico, se a DGPC tiver meios de vigilância e de controle.Há alguns anos, a esquerda abriu uma guerra indignada e maldosa, por exemplo, à concessão do Palácio de Queluz a uma empresa pública; que agora o governo socialista tome esta decisão só mostra que a gritaria política tem muito de hipocrisia. E que a DGPC está bem entregue.