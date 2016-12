De acordo com a imprensa, a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), em 2017, tornará públicas as conclusões do projeto ‘Cartografia do Risco’, que pretende mapear, na perspetiva operacional e das condições de trabalho, os pontos críticos da GNR, PSP e SEF.Os resultados deste estudo não suscitam grande curiosidade à APG, na medida em que, de forma sistemática foram denunciadas situações-limite no que respeita a equipamentos e infraestruturas, ausência de formação policial contínua e à gestão dos recursos humanos com funções operacionais.O panorama é negro. É público o precário estado de muitas instalações, a degradação do parque automóvel, a falta de meios de proteção, as cargas horárias excessivas por conta da falta de efetivo na vertente operacional. Das conclusões que se venham a produzir, pouco proveito existirá se daí não resultarem medidas objetivas.Posto isto, a fazer fé nas boas intenções deste estudo, citando S. Tomé, "é ver para crer", não porque seja a APG uma espécie de força de bloqueio com espírito de contradição, mas porque a última vez que a IGAI assumiu visibilidade junto dos profissionais da GNR, foi para punir o direito ao protesto.