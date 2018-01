Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

2017 em revista(s)

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

O futuro constrói-se no presente, sendo indissociável das vivências do passado. Por isso recordo as principais revistas de 2017: foram passadas em revista, as contas offshore de Sócrates e outros envolvidos no Processo Marquês, concluindo-se o processo com uma acusação fundamentada; Na sequência da tragédia de Pedrógão, foi revisto o SIRESP porque só funcionava caso não houvesse emergências; Na sequência de novos fogos foi revista e substituída a Ministra da Administração Interna, bem como, os comandos da Autoridade Nacional de Proteção Civil; Foram também revistos, a Presidente da Raríssimas e um Secretário de Estado, fruto de uma triste situação que levou à demissão de ambos; Em revista estiveram também as instalações de clubes de futebol devido a trafulhices que em nada dignificam o desporto, dito, rei; O ano terminou com revistas aos foliões no Terreiro do Paço e Aliados, fruto de ameaça terrorista por uma organização que haviam dado por extinta.



Nota: Não foi feita revista, mas devia, aos corredores da AR, onde foram conspirados os planos para aprovação da obscena Lei de Financiamento dos Partidos.



Votos de um 2018 com menos motivos de revista(s).