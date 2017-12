2017: incêndios que ficaram para sempre

Os acontecimentos, mesmo os mais escandalosos, costumam desaparecer da agenda mediática como bolas de sabão. Mas não os incêndios de 2017.

Por Eduardo Cintra Torres | 22.12.17

Para os mortos e vítimas dos fogos, este não foi o ‘ano saboroso’ que António Costa teve. Por mais que tente voltar atrás dessa total insensibilidade, visitando casas reconstruídas como um alien no país real, Costa fica associado aos incêndios.O deputado do PS Ascenso Simões escreveu que o partido tem de ‘enfrentar’ as ‘demolidoras’ redes sociais. Poderia perguntar a um seu colega de bancada se pode aderir ao grupo de vespas PS que enxameia as redes sociais com desinformação e maledicência.Por exemplo, esta semana os ‘trolls’ do PS nas redes sociais tiveram duas missões: dizer que o caso Raríssimas é culpa do ex-tesoureiro e atacar horrivelmente Nádia Piazza, cujo filho morreu no fogo e lidera a sociedade civil na defesa da população.Eu avisei: um programa baseado em improvisos não consegue fazer de um não-conteúdo um conteúdo que se aguente no topo. ‘D’Improviso’ perdeu quase 350 mil espectadores em cinco semanas, ficando atrás dos estafados ‘Masterchef Júnior’ e ‘The Voice’.‘O Preço Certo’ (RTP 1) perdeu um terço da audiência este ano. Ou porque ela passou a ver a frioleira da TVI, ‘Apanha se Puderes’, porque foi para o hospital ou porque morreu: 75% da sua audiência tem mais de 55 anos, um terço tem mais de 75 anos.Para o hospital, provavelmente. O ‘Natal dos Hospitais’ (RTP) teve uma audiência acima de 65 anos dez vezes superior à dos espectadores com menos de 25 anos. Só foi visto em média por 40 mil jovens dessas idades. A RTP está, de facto, hospitalizada.-----O ano termina com mais de 92% da população acedendo à TV paga. Os 8% restantes são a população sem meios ou a pequena minoria que não se interessa por TV em directo ou que a vê pela Internet. Quanto à rádio, Portugal ainda não entrou na revolução digital. A Noruega foi o primeiro país do mundo a acabar com o FM, passando ao digital (DAB). Seguir-se-ão a Suíça, Grã-Bretanha e Dinamarca.O êxito da TV paga em Portugal deve- -se à dinâmica concorrencial do mercado (privado, que horror!), à sua guerra de preços e variedade de oferta, à sua inovação tecnológica e também à importância crescente da informação e do entretenimento na vida dos cidadãos. Muitos não têm outro divertimento. A TV dá 24 horas por dia e substitui com vantagem uma ida à tasca ou ao restaurante.