Entramos em 2017 com o mesmo espírito de quem põe o pé num arame para atravessar um desfiladeiro. Sem rede. Um ano que tem tanto de desafiante como de assustador, e portanto uns atiram-se a ele com entusiasmo, outros retraem-se com apreensão ou receio. Optimismo? Pessimismo? Não: incógnitas, dúvidas, incertezas.Olhemos para Portugal. À partida, podemos contar com um ano a muitos títulos positivo. O turismo, quase por inércia, continuará a ser a galinha dos ovos de ouro da nossa economia, tudo apontando para que continue a crescer a um ritmo estonteante e a dar um contributo ainda maior para o PIB português. Os fundos europeus do Portugal 2020 – o único instrumento de investimento público com que se poderá contar - vão estar ao rubro, ou não fosse 2017 ano de eleições. E por essa mesma razão, o investimento das autarquias também vai dar um ar da sua graça, animando e insuflando as economias locais de algum dinamismo. Isto é uma face da moeda, a face simpática, digamos. Na outra face, temos uma mão- -cheia de perplexidades. Os juros portugueses estão a atingir máximos alarmantes, a dívida pública não pára de crescer e a ajuda do BCE a Portugal está próxima do fim. Os níveis de crédito ao consumo voltam a lembrar os velhos tempos da bonança artificial.Na Europa, quatro países centrais vão a votos (Holanda, França, Alemanha e Itália) e os resultados podem trazer muitas mudanças e dores de cabeça para todos. E internamente, a estabilidade política parece cada vez mais difícil de garantir, esgotadas que estão as reversões, com o Bloco a forçar cada vez mais a renegociação da dívida e o PCP a exigir a saída do euro. É com estas cores que se pintarão os dias do novo ano que temos pela frente. Alegres para uns, negras para outros, cinzentas para todos.