O ano de todas as decisões

Entrámos num novo ano repleto de desafios para a lei e para a justiça em Portugal, sem direito a segundas oportunidades. António Costa e a geringonça já demonstraram, mais do que uma vez, que se pretendem manter ao largo em matéria de processos judiciais.Mas, inegavelmente, terão todos os olhos sobre si na forma como reagirão à acusação pública a José Sócrates (agendada para março) ou ao desfecho do caso dos Vistos Gold. E, mais importante, a justiça portuguesa espelhará, nestes processos, o seu grau de maturidade, segurança e independência. Especialmente no caso que envolve o ex-primeiro-ministro, a justiça revelará se, nos últimos anos, se ‘brasileirizou’ ou se ‘europeizou’ em matéria de combate à corrupção.Também nesta matéria, o Governo da República será decisivo. O sinal que transmita às mais altas instâncias judiciárias no rescaldo destes casos e o nível de compromisso e apoio dirigido à justiça (em termos orçamentais, políticos e operacionais) serão decisivos para o caminho que Portugal vai percorrer nos próximos anos.Mas não só a justiça estará sob escrutínio em 2017. Todo o sistema jurídico português enfrenta desafios aos quais não poderá escapar. De um lado, a Europa. Com a saída da Grã-Bretanha e com o endurecimento de posições de alguns Estados em matéria de justiça e imigração, Portugal não poderá ficar indiferente. A tendência será a de fragmentação ou de uma aceleração na coesão nunca antes vista. Estaremos preparados para ambos os cenários? Nem o maior otimista arriscaria dizer que sim.E, finalmente, o terrorismo, que ainda ontem voltou a deixar a sua marca de sangue na Turquia. Vamos ou não deixar de lado estereótipos e preconceitos que nos perseguem desde o 25 de Abril e contribuir para uma Europa que saiba responder com eficácia a estas redes do mal, nomeadamente com penas perpétuas e com perda de nacionalidade? 2017 o dirá! Um bom ano a todos os leitores!