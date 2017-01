Citação do dia

O que sobra do primeiro dia do ano? Revi a melhor das adaptações de ‘Orgulho e Preconceito’ ao cinema (com Keira Knightley e Matthew MacFadyen – não, não é a de Lawrence Olivier, lamento; quando muito seria a da televisão, com Colin Firth). Entrei na derradeira etapa de um romance de Don Winslon sobre o narcotráfico mexicano. Também constatei que as temperaturas baixaram.Que metade dos comentadores televisivos, à falta de melhor, estava ocupada com questões de economia, como nos últimos dez anos (e no entanto, vemos a tempestade avançar). Que há sempre gente feliz a mergulhar no mar de Cascais.Que o aumento do PIB foi poucochinho. Que a Turquia continuará a colher o que semeou. Cozinhei e comi, um sinal de felicidade.O dia 1 de janeiro nunca parece o primeiro dia do ano. Adio sempre a lista das ‘resoluções do ano novo’ para o dia de Reis. Vai estar mais frio, nessa altura. Terão acabado "as Festas". T.S. Eliot dizia que abril era o mês mais cruel; janeiro é o mais longo, o que também fará dele cruel – e frio. Todos os anos se repete este receio anunciado.