Citação do dia:

"É preciso devolver mais cérebro à fase inicial de apanhar os suspeitos", Eduardo Dâmaso, ontem no CM.



Sugestão do dia: Livros do ano (20)

‘Da Natureza dos Deuses’, de António Lobo Antunes (Dom Quixote), é um dos melhores livros do ano – um romance onde o coro da tragédia e as farpas da melancolia se atravessam. Para nossa glória. "É preciso devolver mais cérebro à fase inicial de apanhar os suspeitos", Eduardo Dâmaso, ontem no CM.‘Da Natureza dos Deuses’, de António Lobo Antunes (Dom Quixote), é um dos melhores livros do ano – um romance onde o coro da tragédia e as farpas da melancolia se atravessam. Para nossa glória.

Parte do País assiste à investigação em redor do desaparecimento de Anabela Lopes – e da hipótese de esse desaparecimento ter a ver com um caso recorrente de violência doméstica (o assunto da minha crónica de ontem).Tudo aponta para aí. Acontece que ‘o caso de Grândola’, como ficará conhecido, ultrapassa em muito o enquadramento da violência doméstica como crime público – é, tudo leva a crer, um caso de violência, ameaça, chantagem e brutalidade. E é como crime que deve ser tratado. Juristas e políticos gostam de tipificar a natureza dos crimes, o que tem como efeito perverso a sua desculpabilização e desvalorização, até porque aparece embrulhado na novilíngua mais na moda: crimes ‘de género’, crimes sexuais, etc.Acontece que parte do país é um cemitério de vítimas e é necessário parar isso. O caso que ontem contei aqui, mais uma mão cheia de outras histórias que podia invocar, dão conta da mão leve e até cómica com que a Justiça trata o assunto. As mulheres podem e devem reagir. Mas não são apenas elas que estão em causa. É uma sociedade brutalizada e indecente.-----