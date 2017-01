Terminou ontem o Seminário diplomático que reúne anualmente no Ministério dos Negócios Estrangeiros todos os Embaixadores e Chefes de missão portugueses. O objetivo do certame é recorrente: proceder a uma reflexão aprofundada sobre a política externa portuguesa. Alguns êxitos recentes, porém, tornaram este Seminário mais aliciante.Em primeiro lugar, a eleição de António Guterres como Secretário-Geral da Nações Unidas. Em segundo, o haver-se logrado encerrar o processo de incumprimento dos nossos défices orçamentais sem a aplicação de sanções.Nas palavras então proferidas pelo Ministro Augusto Santos Silva, haverá agora que enfrentar as ameaças, riscos e incertezas que o ano de 2017 nos traz. De entre as ameaças é o terrorismo a mais inquietante. No que respeita a riscos, há que ter em conta a fragilidade institucional que ainda parece instalada no universo europeu.Quanto às incertezas, resultam de variáveis incontroláveis onde se destaca a evolução da política externa de países como os Estados Unidos, a Rússia e a China. A resposta a tais desafios passa, como oportunamente foi sublinhado, pela firmeza de princípios e pela qualificação de recursos humanos.